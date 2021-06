Una reazione disarmante, e tanto attesa, quella di Chiara Ferragni sullo sgambetto di Khaby Lame. Tutti i dettagli di una replica “fulminante”.

Un colpo al cuore, ma sopratutto a vuoto, per l’imprenditrice digitale più quotata d’Italia, stoica e sempre alla moda, la seguitissima trentaquattrenne Chiara Ferragni. In seguito alla notizia diramatesi in questi giorni, secondo cui il genio ironico di Tik Tok, Khaby Lame, avrebbe superato la beniamina dei social per visibilità, ma stavolta su Instagram, Chiara ha deciso infine di soddisfare l’estrema curiosità dei suoi fan decidendo di condividere la sua opinione a tal proposito.

Nel frattempo, ancora in testa con oltre 26 milioni di follower, il ventunenne italo-senegalese Khaby che ha segnato con incredibile fortuna il suo esordio soltanto sui social pochi mesi fa, continua a tenere testa ai 24 milioni firmati negli anni da Chiara.

Chiara Ferragni in previsione della rimonta: la replica fulminante a Khaby

Mentre il giovane fenomeno, dal passato burrascoso ma dal presente più che promettente, continua a beneficiare del fragoroso primato su Instagram divenendo, grazie alla sua indecifrabile quanto ormai virale espressività, il primo di tutta la penisola, Chiara sembrerebbe aver messo appunto una strategia vincente per riconquistare tale posizione. Sebbene osservando già con la dovuta accuratezza il profilo della Chiara nazionale appaia già molto semplice accorgersi di quale sia il suo trucco, sarà lei stessa ad ammetterlo più tardi e con i fatti, senza lasciare così l’ombra di alcun fraintendimento.

In questi ultimi giorni la celebre influencer si sta dedicando con ancor più tenacia, rispetto al suo già ridente passato, ad i suoi contenuti sui social. Postando con un’ottima frequenza su Instagram stando perciò fermamente alle necessità dell‘algoritmo dedito ai server. Dunque, bando alle chiacchiere, il novello guizzo di qualità consisterebbe secondo l’imprenditrice cremonese nel dedicarsi con un’irreale costanza alla pubblicazione, quanto alla sua perfetta variabilità. Gli scatti pubblicati in quest’ultima settimana, infatti, raffigurano spesso soggetti tra loro molto differenti lasciando vorticare libera e potente la sua immagine in rete.