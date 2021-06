“Ma quel costume?”, Aurora Ramazzotti, il VIDEO bollente vietato ai minori

Aurora Ramazzotti ha improvvisato un sensualissimo balletto in piscina, mostrando ai fan le proprie curve mozzafiato: la visuale è da record

La figlia di Eros e Michelle si sta facendo strada nel mondo televisivo, complice la spigliatezza ed il carattere determinato che certamente la sostengono in ogni nuova esperienza. Aurora Ramazzotti, a soli 25 anni, ha già collezionato numerosi lavori di successo. Il suo esordio è legato ad “X Factor“: l’influencer condusse infatti per due anni consecutivi il daily del noto talent, riscuotendo gli apprezzamenti del pubblico.

Qualche mese fa, Aurora è invece entrata a far parte del team de “Le Iene”, esperienza che le sta permettendo di crescere professionalmente e di acquisire sempre maggior sicurezza in sé. La figlia di Michelle, vera e propria celebrità nel mondo di Instagram, non smette mai di allietare le giornate dei suoi followers con scatti e video da urlo. Nell’ultimo post, in particolare, la Ramazzotti ha improvvisato un balletto in costume da rimanere senza fiato.

