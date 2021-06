Costumi, intero o bikini? Scopri i must della stagione (appena iniziata)

Intero o bikini? Una domanda che le donne di tutte le età si sono poste. Come scegliere il costume ideale? Ecco qui alcune “chicche”.

Come ogni estate, anche in questa stagione – edizione 2021 – sorge la fatidica domanda: intero o bikini? La bella notizia è che quest’anno ci sono tantissimi modelli a disposizione per chi vuole osare; fantasie vastissime e forme molteplici, tanto da risultare la domanda fatta all’inizio quasi riduttiva.

Basta guarda Valentina Vignali per meglio comprendere quanto espresso sinora: la cestista infatti ha ideato alcuni modelli proponendoli sul suo seguitissimo profilo Instagram. Un intero che in realtà mette in mostra l’addome e le forme esplosive della stessa. Ovviamente, la regola numero 1 per essere al top quest’estate è piacersi.

Costumi 2021, guida al pezzo perfetto

Pochi giorni fa Diletta Leotta ha sfoggiato un bikini rosa, la foto è diventata subito iconica, ottenendo quasi 1 milione di like. Bikini rosa ma dal taglio diverso anche per Ludovica Pagani: modello a triangolo con tanto di kimono abbinato è stato subito boom di like. Come possiamo vedere dai personaggi noti, molti dei quali prestano il proprio volto per presentare le rispettive nuove collezioni dei branda, quest’anno c’è davvero tanto tra cui scegliere.

Fasce, triangoli, reggiseni a balconcino…ma non solo, quest’anno vanno tanto di moda anche i modelli a vela con ferretto e al centro una V al contrario, proposto da molte influencer. E gli slip? Sgambati che riprendono i mitici anni ’90, laccetti, brasiliani…a vita sia alta che bassa, ideale per soddisfare ogni tipologia di fisico.

Dal nero, al bianco ed alla fantasia di vari tipi…floreale, cangiante…insomma davvero per tutti gusti. Una novità è sicuramente il “cut out” ovvero un taglio a mezzaluna che rende il costume sportivo e perfetto per la giornate all’insegna dello sport da spiaggia come il beach volley oppure per delle belle nuotate.

Il costume intero, da sempre simbolo di eleganza e femminilità da quando è stato “riscoperto” anni fa mantiene una sua postazione primaria. Ideale per chi ama la comodità ma senza rinunciare ad essere trendy.