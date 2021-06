Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 30 giugno, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il consueto bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati odierni, i casi di contagio sono 4.259.909 con un incremento rispetto a ieri di 776 unità. Risultano essere ancora in calo i soggetti attualmente positivi che sono pari a 50.441 (-2.383), così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 247 in totale e 23 in meno di ieri. Le persone guarite dal virus dall’inizio dell’emergenza salgono a 4.081.902, ossia 3.135 unità in più di ieri. Purtroppo continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime nel nostro Paese con 24 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 127.566.

Covid-19, due dosi di vaccino e mascherine: il parere dell’Oms

Anche con due dosi di vaccino è consigliato indossare quantomeno la mascherina chirurgica. È questo l’indirizzo, che sa più di raccomandazione, divulgata dall’Oms. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dunque, per debellare il virus la guardia deve rimanere alta e le misure di prevenzione devono continuare ad essere poste in essere. Distanziamento, frequente igienizzazione delle mani nonché utilizzo dei dispositivi di protezione individuale hanno bisogno di mantenersi come regola.

Ciò alla luce della pressante diffusione della variante Delta la quale pare sia molto più contagiosa e soprattutto aggressiva.

Il parere dell’Oms stride, dunque, con le misure di recente assunte da numerosi governi in primis quello italiano che da lunedì 28 giugno ha abolito l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Una scelta, sia ben chiaro, accompagnata da prescrizioni specifiche. Continua a rimanere vigente la disposizione per cui il dispositivo va portato con sé, in quanto in caso di assembramenti dovrà essere indossato. Come consigliato resta l’utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili, o ancora l’imposto secondo cui è necessario apporlo al viso all’interno di ambienti sanitari.

Nel corso di un convegno a Ginevra, la dottoressa Mariangela Simao, come riporta la redazione di Fanpage, ha tenuto – pertanto- a ribadire che la trasmissione del Covid non si fermerà soltanto attraverso i vaccini. Per quanto le campagne procedano spedite non bisogna dimenticare che il virus è pur sempre in circolazione.

Le precisazioni, dunque, sono quelle che continuano a predicarsi da oltre un anno: massima attenzione e non lasciarsi andare a facilonerie di sorta.