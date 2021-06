Elisa Isoardi, brutte notizie per la conduttrice: quello che è successo fa saltare tutto

Elisa Isoardi, brutte notizie per la conduttrice: i palinsesti televisivi del prossimo anno non promettono nulla di buono

La maggior parte delle testate giornalistiche aveva scommesso tutto su Elisa Isoardi, che era stata presentata come la futura regina di Mediaset. Molte, a tal proposito, le notizie trapelate nell’ultimo periodo. Si vociferava addirittura che l’ex naufraga avrebbe condotto un programma tutto suo su Canale Cinque, soffiando il posto ad uno dei volti di punta del Biscione, ovvero Barbara D’Urso. Tuttavia, nelle ultime ore, una serie di fatti ha decisamente ridimensionato queste voci, prospettando un futuro che, per la presentatrice, appare più incerto che mai. Come reagirà Elisa di fronte alla batosta?

Elisa Isoardi, brutte notizie per la conduttrice: il futuro è incerto

Nella passata stagione televisiva, uno dei volti maggiormente emersi è senza dubbio quello di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata infatti protagonista di due programmi di punta del palinsesto televisivo, rispettivamente di Rai e Mediaset. A settembre era iniziata l’avventura a “Ballando con le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro. Qualche mese fa, la presentatrice approdava in Honduras conquistando quote sempre più ampie di consensi. A fronte del successo della Isoardi, i giornali davano ormai per scontato che i vertici di Cologno Monzese stessero progettando una trasmissione tutta per lei.

In particolare, si vociferava che Elisa sarebbe stata al timone di un format incentrato sulle interviste, in onda la domenica pomeriggio subito dopo il programma di Barbara D’Urso. La notizia, negli ultimi giorni, ha tuttavia subito un ridimensionamento clamoroso. Come se non bastasse, Rai 2 ha annunciato la messa in onda di “Check up” nel sabato mattina della rete, con al timone una fra Elena Santarelli e Luana Ravegnini. Peccato però che, alcuni mesi fa, il programma sembrava ufficialmente nelle mani dell’ex naufraga.

Le opportunità, per la Isoardi, pare stiano sfumando a vista d’occhio. Come reagirà la bella conduttrice a fronte di queste notizie di certo poco rassicuranti?