L’artista ha condiviso con i fan una sua grande paura e lo ha fatto con un video nel quale si mostra durante un momento particolare

Non ha mai avuto timore di mostrarsi a trecentosessanta gradi, con la sua forza e le sue fragilità. Lo ha fatto anche questa volta Emma Marrone che con l’ironia che la contraddistingue ha voluto condividere con il suo pubblico un momento particolare. Un video che la ritrae mentre affronta una sua grande paura e che ha fatto anche sorridere i suoi fan.

Il coraggio di Emma: la paura affrontata in nome della musica

La cantante sta vivendo un periodo particolarmente intenso da un punto di vista lavorativo, ricco di soddisfazioni ma anche di numerosi impegni. Questo la porta a dover viaggiare continuamente, spostandosi anche con estrema velocità per poter far fronte a tutti gli appuntamenti che la vedono protagonista.

È accaduto anche in occasione della sua ospitata a Battiti Live, che si sta tenendo questa settimana a Otranto, in Puglia. Emma, impegnata con le date del tour e contemporaneamente con le prime promozioni per la nuova edizione di X Factor, ha trovato il tempo di tornare nella sua terra. Per farlo però è dovuta salire su un aereo privato che ha affrontato alcune turbolenze.

Forse non tutti lo sanno ma pur viaggiando molto l’artista non ha un buon rapporto con gli aerei e nel video condiviso si mostra terrorizzata durante il viaggio. “Cosa non si fa per la musica“, scrive accompagnando il video che ha divertito i fan e i colleghi che le hanno mostrato il loro supporto nei commenti. “Come ti capisco” ha risposto la coreografa Veronica Peparini, mentre Gabriele Muccino ha sottolineato: “Stesso terrore“.

Emma è arrivata sana e salva a Otranto dove ha infiammato il palco di Battiti Live. Terminata l’esibizione è ripartita immediatamente per Roma dove l’aspettano ulteriori impegni.

Tra un concerto e l’altro l’artista ha pubblicato anche la sua prima raccolta discografica, “Best of ME“, che va a celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. La raccolta comprende i suoi brani di maggior successi registrati in nuove versioni. A questi si aggiunge il suo ultimo singolo, “Che sogno incredibile“, nato in collaborazione con Loredana Bertè.