Federica Sciarelli, in trasmissione accade l’impensabile. Attimi di silenzio

Durante la puntata di ”Chi l’ha visto?”, la conduttrice del programma di inchiesta ha lasciato per un momento i telespettatori con il fiato sospeso.

Federica Sciarelli durante l’ultima puntata di ”Chi l’ha visto?”, andata in onda questa sera 30 giugno 2021, ha lasciato tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

All’inizio della trasmissione la conduttrice stava raccontando un fatto di cronaca, si trattava di un’emergenza ma i telespettatori non hanno avuto chiaro cosa fosse successo per un motivo ben preciso.

La notizia, in questione, riguardava Isabella, una ragazza scomparsa a Roma nel quartiere Ottavia. In studio era presente il padre della giovane che chiedeva aiuto: “Mia figlia potrebbe aver bisogno di aiuto, qualcuno l’ha incontrata?”.

Queste parole sono state ascoltate dai telespettatori ma pochi secondi prima in studio tutto taceva ed era impossibile percepire da casa il racconto fatto dalla giornalista del noto programma d’inchiesta.

Attimi di silenzio in studio

Mentre Federica Sciarelli stava annunciando questa notizia, non è riuscita a recapitare il messaggio ai suoi tanti telespettatori poiché per qualche secondo non si è sentito l’audio.

I telespettatori non sono riusciti a capire cosa fosse successo alla ragazza scomparsa e Federica Sciarelli ha proseguito, non rendendosi conto di quanto accaduto.

La trasmissione poi è andata avanti, continuando con il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, il primo settembre 2004.

Importanti novità emergono ad ogni puntata della trasmissione ”Chi l’ha visto?”, dove Federica Sciarelli segue passo dopo passo il caso della figlia Piera Maggio che spesso è in studio o in collegamento telefonico per commentare in tempo reale le notizie relative a sua figlia.