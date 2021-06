“Fisico statuario”: Shaila Gatta in intimo, la posa è incandescente – FOTO

Shaila Gatta ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. Il suo fisico è incredibile.

Fisico incredibile, muscoli scolpiti e posa inaspettata. Shaila Gatta ha stupito i fan condividendo un nuovo scatto sulla seguitissima pagina Instagram che conta ben 805 mila follower. Ballerina e showgirl, ogni giorno condivide scatti di vita personale e professionale in cui si mostra sempre bellissima.

Classe 1990, nata ad Anversa, da sempre è stata attirata al mondo della danza tanto che all’età di 16 anni ha lasciato la sua abitazione per trasferirsi a Roma, nonostante il padre fosse contrario. Nella capitale la Gatta ha lavorato in un call center e viveva in una stanza senza letto, dove dormiva su un materasso gonfiabile.

Dopo aver seguito una scuola di danza contemporanea ha debuttato sugli schermi partecipando al format di Amici nel 2015. Da lì la sua carriera ha preso il via tanto da portarla a entrale nel cast di “Striscia la Notizia”. Dopo quattro anni ha chiuso questo capitolo raggiungendo il record di Velina più longeva.

Shaila Gatta: fisico da urlo, il fisico è sublime

