Il noto attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, nonché imprenditore statunitense, ha rivelato che…

Dal 2009 al 2011 George Clooney ha avuto una relazione con la meravigliosa ex velina di ‘Striscia La Notizia’ Elisabetta Canalis: i due sono stati per due anni al centro dei gossip tra Italia e Stati Uniti sia per la loro notorietà, che per la differenza di età di ben 17 anni.

Entrambi non negano di avere un bel ricordo della loro relazione e i fan sperano sempre in un ritorno di fiamma.

Oggi, dopo dieci anni dalla fine della loro storia d’amore, George Clooney e Elisabetta Canalis hanno un matrimonio stabile e dei figli, ma l’attore torna a parlare di lei: il marito di Amal Alamuddin, avvocato inglese di origine libanese, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla sua ormai ex fidanzata.

George Clooney confessa un dettaglio della sua relazione passata con Elisabetta Canalis: “Mi ha fatto…”

Anche dopo la rottura tra il noto George Clooney e la strepitosa Elisabetta Canalis, la loro storia d’amore è sempre stata sulla bocca di tutti: sono milioni e milioni, infatti, i fan che si appassionarono alla loro coinvolgente relazione.

La star di Hollywood ha rilasciato un’importante dichiarazione, sottolineando che ciò che ha affermato sulla showgirl Elisabetta è una caratteristica che non è riuscito a trovare in nessun’altra donna.

E’ stato proprio questo suo dettaglio a farlo innamorare di lei già dai tempi della trasmissione di Antonio Ricci: si tratta della sua solarità.

Il carattere della Canalis, infatti, ha sempre reso il famoso attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo e imprenditore statunitense allegro, sereno, felice e spensierato, come non ha mai fatto nessun’altra.

Ecco le sue parole: “Mi ha fatto ridere“.

Una cosa è certa: nonostante la relazione sia terminata da molti anni, la loro storia d’amore resterà per sempre nel cuore degli italiani e non solo…