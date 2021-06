“La migliore di tutti”, Irina Shayk, il costume non regge le curve, che fisico: bellezza oceanica – FOTO

Irina Shayk diventa un corallo raro spiaggiato e manda in visibilio i followers di Instagram con un primo piano da incorniciare.

Un look a dir poco strepitoso anche nell’ultimo scatto, che dipinge un’estate ancor più di rosso, come le calde temperature del posto.

Irina Shayk ha fatto ancora una volta il pieno di likes su Instagram, al cospetto di una performance da incorniciare. La supermodella russa batte tutti sul tempo e infiamma le bollenti temperature del mese di Giugno con uno scatto da quadro di Picasso.

Non è la sola circostanza in cui la vediamo raggiante e perfetta da ogni prospettiva, gli “ingredienti” base di una corporatura che incanta a prima vista. Negli ultimi mesi, i tabloid di gossip danno per certa la relazione tra lei e l’ex di Kim Kardashian, ovvero Kane West.

I due sembra siano ancora in una fase di frequentazione e presto potrebbero uscire allo scoperto

Irina Shayk in posa per i fotografi su Instagram: modella a tutti gli effetti

