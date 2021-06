Jessica Franceschetti propone uno scatto a dir poco illegale: il fondoschiena è in primo piano. Nulla da aggiungere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti ha visto crescere progressivamente il numero dei followers, superato abbondantemente il milione, l’ifluencer condivide sul web foto che la immortalano in tutta la sua sensualità. Seno prosperoso, curve al posto giusto arricchita da una silhouette perfetta, tutti gli occhi sono per lei. Ogni scatto, un infarto per i deboli di cuore.

Come in questa foto in cui appare al top: pelle super abbronzata, valorizzato dal costume colorato. A righe in cui dominano i colori dell’arcobaleno. Un modello intero che ben si adatta al corpo valorizzandone ogni angolo. I colori vivaci conferiscono una giocosità alla mise. “E’ così bella che la sto perdendo la vista” si legge tra i numerosi commenti.

Leggi anche —>>> Intervista a Awed: “Vi racconto la mia Isola”

Jessica Franceschetti: la FOTO dove batte il sole

Per saperne di più, vai su Successivo