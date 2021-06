La bella Justine Mattera ha condiviso uno scatto su instagram dove appare in spiaggia con in mano un gonfiabile e un costume sensuale

Justine Mattera in spiaggia è da capogiro, indossa un costume intero bianco che lascia il seno in vista sia di lato che da davanti. La showgirl e sensuale e bellissima. Intanto porta in mano un gonfiabile a forma di fenicottero per i figli probabilmente. I commenti sono tantissimi dei fan:”Perfetto prova costume bianco superata, Justine sei uno splendore” e ancora “Ma vogliamo parlare della sensualità di un costume intero”.

Justine Mattera e la foto di spalle, super sexy

La meravigliosa e iconica Justine Mattera non smette di sorprendere i fan, ha condiviso sul suo profilo instagram uno scatto che la ritrae in piedi di spalle in cucina. Sfoggia un lato B scoperto meraviglioso e due gambe da urlo. A commentare sono tantissime colleghe del mondo dello spettacolo, a partire dalla cantante Giusy Ferreri che commenta con un cuore. Cecilia Capriotti che mette l’emoticon degli applausi e Monica Loeofreddi che scrive:”Naturalmente sexy”. Tuttavia c’è chi la critica per la foto troppo provocante. “Giusto fai prendere aria alle gambe e a quanto sembra non solo alle gambe!”. Lei non ci sta e risponde:“Li sbagli, il perizoma c’è. Si vede che non sei abituato”. A chi le chiede il motivo di questa foto, lei risponde che è per mostrare le gambe prima della pedalata sul Gavia.

Infatti nella didascalia ha scritto:”Meglio che riposi le gambe che domani pedalo il Gavia”. Una volta affrontato la difficile e impegnativa pedalata, si è immortalata a fine corsa e ha scritto:”Mi avevano detto che non ce l’avrei fatta. Invece si, la salita, in bici, da Bormio fino al Passo Gavia (2652 m di altezza) l’ho fatta e come. With a little help from my friends. L’evento Pink Event è dedicato alle donne che con la compagnia giusta possono affrontare ogni salita. 3 giorni di pedalare sempre più su insieme! Il Gavia, i Laghi di Cancano e lo Stelvio. E stato bellissimo anche perché questo weekend i passi erano chiusi al traffico! Un’opportunità incredibile. Non solo pedalare, però. Di sera abbiamo fatto un workshop manutenzione BICI”.

Come sempre la Mattera dimostra di essere una grande sportiva tenace che non si fa abbattere dai giudizi altrui, ma persegue la sua strada portando a casa sempre il risultato. Lei è una donna da prendere ad esempio, come persona e sportiva.