Karina Cascella è uno schianto con bikini, camicia e tacchi alti-FOTO

La Cascella ha condiviso su instagram una foto dove indossa un bikini e una camicia sul terrazzo ed è splendida

Karina Cascella ha condiviso una foto su instagram che la ritrae in terrazza a Bergamo con indosso un bikini, una camicia larga e un paio di tacchi a spillo. L’opinionista è davvero bellissima e sensuale, si mette in pose diverse incantando i suoi follower. Nella didascalia scrive:“Non posso farne più a meno. Queste camicie sono stupende, così con il costume per un pranzo in spiaggia con degli shorts di jeans, con una cintura e un tacco, con una gonna, con un bustino. Potete indossarle come volete”.

Karina Cascella e il messaggio contro gli haters

La Cascella spesso ha parlato dell’argomento haters sui social. Specialmente per far forza ai più deboli che devono combattere contro cattiverie tutti i giorni e sentono di dover cambiare per piacere agli altri. Recentemente in un post su instagram si è sfogata scrivendo:“Resoconto della pubblicazione da parte mia di una foto in costume:Hai le tette troppo grosse, sei volgare, sei rifatta dalla testa ai piedi, sei gonfia troppo grossa, sei madre non puoi metterti in costume, sei troppo provocatrice con le pose, il costume ti sta male, la bocca è troppo grossa. Allora io non riesco a rispondere a tutti i commenti, ma una cosa mi piacerebbe dirla a chi ogni volta scrive cose senza senso o che pensa che secondo la sua mente malata, io dovrei essere come piace a lui/lei.

Da oggi in poi visto che siamo in estate, io pubblicherò ogni giorno una foto in costume..ne ho parecchi tra l’altro quindi ve li mostro tutti. E sapete perché? Perché non mi interessa triturato le palle e prché non mi interessa minimamente ciò che dicono, pensano o scrivono. Mangio a casa loro? Mi mantengono loro? Dormo con loro? Nulla di tutto ciò. Quindi per l’ennesima volta specifico che faccio quello che mi pare. E non dire personaggio pubblico perché anche lì ne potrei dire mille. Dovrei farmi insulare perché vado in tv? Follia. Pensate alle cose serie. Che di problemi ce ne sono tanti. Gente che si sveglia al mattino avvelenata e viene a rompere a me o ad altre persone senza motivo. Riprendetevi o abbattetevi”.

Insomma parole dure quelle dell’opinionista che è stanca di ricevere insulti e brutte parole da molti utenti su instagram. Dopo questo messaggio in molti hanno risposto con messaggi di supporto e invogliando la Cascella a fregarsene dei giudizi altrui. Tranne qualcuno che ha invece risposto a toni sostenendo che lei giudica in televisione le altre persone ma poi non accetta che venga fatto lo stesso a lei. Pareri contrastanti e in fondo forse tutti hanno ragione.