“Ce le avete voi e sono le più belle d’Italia”, Le Donatella un pieno di forme nel paradiso terrestre: bombe – FOTO

Le gemelle de “Le Donatella” infiammano in simbiosi un’estate già calda e rovente di suo. Semplicemente strepitose.

In un paradiso terrestre come questo è impossibile non notare le bellezze turistiche di un luogo incantato come la Sardegna.

A fare da scudo o come preferite, sfondo ad un panorama mozzafiato condito da un’acqua profonda e cristallina, tipica dei fondali oceanici sono due sorelle di nome e di fatto. Si tratta appunto de Le Donatella, il duetto tutto musica ed effervescenza che ha trasportato l’adrenalina sul suolo social.

Silvia e Giulia Provvedi sembrano essere fatte apposta l’uno per l’altra e da foto e videoclip sul web si evince tutta la loro compatibilità caratteriale ed simpatia.

Da un po’ di tempo a questa parte hanno accolto nel loro duo un terzo, piacevolissimo, incomodo. Si tratta della figlia di Silvia che ha dato ancor più luce alle performances perdifiato, alle quali siamo abituati ad assistere dai tempi di X Factor

Le Donatella incontenibili a largo delle coste del “Paradiso”

