“Che look favoloso”, Ludovica Pagani, pancia di fuori e décolleté il vista, uno spettacolo – FOTO

Ludovica Pagani incanta i followers con il suo ultimo post: l’addome è scoperto e il décolleté è da record di likes. Unica!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La giornalista sportiva che fa concorrenza a Diletta Leotta è sempre più bella, e gli scatti che compaiono sul suo profilo Instagram non fanno che confermarlo. La Pagani sta vivendo delle settimane decisamente movimentate. Il suo format “Casa Pagani” si è tramutato in “Casa Pagani speciale Europei“, le cui puntate seguono con attenzione tutti i match della competizione sportiva.

Parallelamente, la giornalista si sta anche concedendo alcuni momenti di relax e di svago. Qualche settimana fa, la Pagani ha infatti trascorso un soggiorno rigenerante a Mykonos, in compagnia di Elettra Lamborghini. Il suo profilo Instagram, seguitissimo dai followers, pullula di scatti dalla sensualità inaudita: l’ultimo è stato pubblicato appena un’ora fa.

NON PERDERTI ANCHE —> “Svengo”, Elisabetta Gregoraci, l’abito è cortissimo e si alza proprio lì: visuale clamorosa – FOTO

Ludovica Pagani, pancia di fuori e décolleté il vista, uno spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

NON PERDERTI ANCHE —> Elisa Isoardi, brutte notizie per la conduttrice: quello che è successo fa saltare tutto

L’ultimo scatto che la splendida bergamasca ha pubblicato tramite Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi fan, oltre 2,7 milioni. Ludovica Pagani, che ha recentemente raggiunto il traguardo dei 26 anni d’età, è una bellezza da far invidia. Impossibile decidere chi tra lei e Diletta Leotta meriti lo scettro di “giornalista sportiva più bella d’Italia“. Nella foto, Ludovica posa per il marchio “Cotril Spa”, guadagnandosi immediatamente le attenzioni di tutto il web.

L’addome piatto fa capolino da sotto la camicetta annodata, mentre il décolleté esplosivo, valorizzato dal top bianco, non può che ipnotizzare gli utenti. La Pagani, che è il sogno proibito di molti, sarebbe in realtà fidanzata con Stephan El Shaarawy: nelle foto del compleanno della giornalista, il calciatore appariva infatti tra gli invitati. Nonostante ciò, i due non hanno ancora confermato ufficialmente la relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Nei commenti, i followers di Ludovica si sono scatenati e le hanno fatto arrivare i loro complimenti. “Che look favoloso“, “Sempre bellissima“, “Dea“: gli apprezzamenti si sprecano. Il post ha già totalizzato 40mila “cuoricini”.