Maria De Filippi. La celebre presentatrice televisiva ha un talento straordinario. Alla fine del 2021 spegnerà 60 candeline ma ha ancora un fisico mozzafiato. É stata paparazzata in bikini

Maria De Filippi è la carta vincente giocata, anno dopo anno, dalle reti Mediaset. Lei è l’unica e vera “re Mida” del piccolo schermo, tutto ciò che tocca si trasforma in oro. I suoi programmi hanno fidelizzato milioni di telespettatori, facendo registrare nel corso di ogni stagione impennate nei dati auditel. Per questo motivo i format che la vedono al timone vengono rinnovati a occhi chiusi.

Il suo pubblico è variegato per età e gusti, ha trovato la formula perfetta per parlare a una platea di ampie proporzioni. Il talent show “Amici” ha chiuso nel maggio scorso il ventesimo anno di produzione e ha sfornato artisti che sono oggi fiore all’occhiello dello spettacolo nostrano.

“Uomini e Donne” e “C’è posta per te”, nonostante si rivolgano a un’audience diversa, hanno preso avvio nello stesso periodo storico, stiamo parlando dei primissimi anni duemila. Anche in questo caso sono passate più di due decadi ma sono programmi che continuano a essere rinnovati e a intrattenere nuove generazioni di italiani. L’unica certezza è sempre lei, Maria De Filippi, che non ha mai perso verve e carisma.

La presentatrice è stata ultimamente paparazzata in bikini; classe 1961, alla soglia dei 60 anni, è in splendida forma.

Maria De Filippi in bikini: un fisico pazzesco

Vi ricordate una giovane Maria De Filippi agli esordi? Quasi 30 anni fa, nel 2002, ereditò da Lella Costa il programma “Amici”, stesso titolo ma ben diverso dal talent show che conosciamo oggi. Si trattava di un format dedicato al pubblico più giovane in cui, in ogni puntata, venivano ospitati dei ragazzi che raccontavano la propria storia. Si svisceravano problemi dalle tematiche più disparate con commenti da parte del pubblico, composto perlopiù da coetanei.

Maria De Filippi aveva uno stile ben diverso da quello odierno, dimesso, con abiti dai colori spenti, dimostrava più anni di quelli reali. Il suo modo di fare, sempre accogliente ed empatico, rivelava però una certa rigidità.

Stagione dopo stagione, il pubblico italiano ha assistito a un cambiamento radicale, adottando una linea più fresca, sciolta e dinamica e guadagnando sicurezza di sé.

Maria De Filippi spegnerà 60 candeline il prossimo dicembre. Impossibile da credere, soprattutto se si osservano con attenzione le recenti fotografie in cui è stata colta da alcuni paparazzi mentre giocava in spiaggia con il suo cane in prossimità della sua villa in Toscana.

Fisico tonico e asciutto che nulla ha da invidiare alle colleghe più giovani. Queen Mary si sta godendo un po’ di sano relax, meritatissimo, dopo l’ennesimo successo della stagione televisiva appena conclusa.