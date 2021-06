Massimo Boldi: la grande sorpresa, i fan impazziscono. L’annuncio

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 29 giugno? Scopriamo insieme i dati

Ieri sera gli Euro2020 non hanno tenuto compagnia al pubblico italiano, la partita Inghilterra- Germania è andata in onda nel pomeriggio ed è stata molto seguita. Nel corso della serata del 29 giugno, invece, Rai 1 ha trasmesso il film L’amore non divorzia mai, mentre su Canale 5 c’è stata un’altra puntata di New Amsterdam.

Chi avrà vinto la gara di share e ascolti ieri sera? Ecco chi si è aggiudicato il podio della vittoria.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 29 giugno?

Rai 1 con il film L’amore non divorzia mai ha conquistato il primo posto aggiudicandosi 2.866.000 spettatori pari al 15.2% di share. La seconda posizione va a Canale5 con il finale di New Amsterdam 3 che ha intrattenuto 1.757.000 spettatori con uno share del 9.5%.

Su Rete 4 la commedia Matrimonio alle Bahamas ha ottenuto un ottimo risultato con 912.000 spettatori, 5.1% di share.

Ecco quali sono gli altri dati dei restanti canali del palinsesto della televisione italiana:

Rai2: I Casi della Giovane Miss Fisher 992.000 spettatori, 5.2% di share.

Italia1: Hunger Games – La ragazza di fuoco 712.000 spettatori, 4.4% di share.

Rai3: Atlantic Crossing 795.000 spettatori con il 4.5% di share.

La7: “Segreti Reali” 418.000 spettatori con il 2.9% di share.

Tv8: Un marito di troppo 304.000 spettatori, 1.6% di share.

Nove: “Speed” 492.000 spettatori con il 2.8% di share.

In attesa dei quarti di finale che si terranno Venerdì in prima serata, gli italiani potranno seguire altri programmi che andranno in onda questa sera.

Su Rai 3 Federica Sciarelli proseguirà con un’altra puntata di “Chi l’ha visto?” Sulla rete nazionale sarà trasmesso La forma dell’acqua e su Canale 5 la prima puntata di “Temptation Island“, uno dei reality più attesi condotto da Filippo Bisciglia. E voi avete già deciso cosa guardare?