Michelle Hunziker in vacanza senza il suo Trussardi mostra tutto il meglio di sé. Eleganza e bellezza che non temono confronti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Tempo di vacanze per Michelle Hunziker. La svizzerotta si gode il suo meritato relax dopo un anno intenso di impegni televisivi nonostante la pandemia. Ha da pochissimo terminato “Striscia la notizia” che quest’anno l’ha vista al fianco del suo storico amico Gerry Scotti e non, come al solito, con Ezio Greggio.

E così dopo alcuni giorni in montagna con il suo Tomaso, la presentatrice è “scappata” in vacanza con le amiche. Crociera siciliana, tra le isole Eolie, senza nessun componente della famiglia a seguito. Tutti a casa mentre lei si concede il meritato riposo e il divertimento con le sue amiche del cuore.

Michelle Hunziker in vacanza: bellezza eterna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

E dopo gli scatti favolosi in barca e in bikini, Michelle Hunziker ci regala un altro contributo da favola, dalla Sicilia. Mise decisamente più elegante e glamour per una serata che merita maggiori attenzioni nel look.

Non sappiamo Michelle cosa abbia fatto ma il suo dress code è decisamente curato. Una donna in bianco meravigliosa. Una tuta elegante ma molto sobria, con una cintura marrone in vita, uno scollo garbato e un’acconciatura fantastica.

I capelli della moglie di Trussardi sono raccolti, forse in una treccia (Michelle non ce lo fa vedere bene), lasciando scoperto il suo incantevole viso. Poco trucco e orecchini a cerchi. È davvero perfetta, appoggiata alla barca mentre guarda il tramonto davanti a sé. Sguardo un po’ sognante e una bellezza sopraffina.

“Estate italiana 🇮🇹….e anche un po 🇨🇭svizzera!!! 💪🏻😂😂😂 #summer #vacation #goodvibes” scrive a corredo delle sue due foto e ben presto il web inizia a sommergerla di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Emoticon di ogni tipo, tantissimi like e un “Come vorrei starti difronte”, l’esclamazione spontanea di uno dei suoi tanti fan che vorrebbe vederla da vicino per ammirare la sua eterna bellezza e godere anche della sua estrema simpatia.