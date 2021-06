“Mr Wrong” anticipazioni 1° luglio: gravidanza a sorpresa!

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Siamo al penultimo appuntamento della settimana per Mr Wrong. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto le conseguenze della festa di compleanno che Ozgur ha organizzato ad Ezgi. Levant ha chiesto a Cansu di sposarla mentre era ubriaco, e il giorno dopo da sobrio le ha rivelato di non voler davvero convolare a nozze. Però un colpo di scena potrebbe nuovamente mischiare le carte in tavola e mettere Levant in una posizione veramente scomoda che forse non può controllare.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Cansu, infatti, scopre improvvisamente di aspettare un bambino e questo porta Levant a capire di dover sposare per forza la sua compagna. Proprio mentre tutto sembra essere già deciso, i due scoprono che i risultati sono stati scambiati in laboratorio: che cosa succederà? Levant cambierà nuovamente idea o questa volta andrà comunque fino in fondo? Oramai è un po’ di tempo che i due stanno insieme e lei aspetta una dimostrazione importante da parte sua, soprattutto dopo la brutta lite che hanno avuto di recente e che li ha portati a separarsi per un breve periodo.

Intanto, Ozgur riesce finalmente ad ottenere la licenza per il nuovo locale ma Tolga, che lo detesta, è pronta a mettergli nuovamente i bastoni tra le ruote. Intanto le cose tra Ozgur ed Ezgi procedono stranamente a gonfie vele, nonostante le intromissioni delle loro rispettive madri.