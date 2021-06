Paola Turci emoziona il web con un suo ricordo. Una vita per la musica, la cantante deve tutto a quel giorno di tanti anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci)

Paola Turci è una musicista, una cantautrice e una cantante molto apprezzata nel panorama italiano. Ha una carriera di oltre 30 anni alle spalle e più di 15 album pubblicati alle spalle.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a più di 11 Festival di Sanremo, è stata appassionata alla musica fin da piccolina, nella sua vita ha avuto un incontro molto fortunato con Mario Castelnuovo, cantautore e chitarrista.

Agli inizi degli anni 90 la sua carriera va a gonfie vele ma viene bruscamente frenata quando nel 1993 è vittima di un grave incidente stradale, a causa di quest’infortunio da dovuto subire numerose operazioni che l’hanno costretta a fermare la sua passione per il canto.

Paola ha vissuto un’adolescenza molto triste, infatti da piccolina ha subito elle violenze sessuali. L’artista non ne ha mai fatto un mistero, ne ha sempre parlato per evitare che queste atrocità non passassero inosservate.

Quel regalo ricevuto ad 11 anni ha cambiato per sempre la sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci)

“29 giugno, onomastico. A 11 anni la prima chitarra. Il regalo più importante della mia vita. Una vita insieme”, così esordisce Paola Turci su Instagram ricordando di quand’era bambina ed ha ricevuto la sua prima chitarra.

Il suo amore per la musica è iniziato all’ora e non è più finito. L’artista negli anni ha emozionato e si è emozionata con la sua musica, i suoi fan hanno fatto delle sue canzoni la colonna sonora della loro vita.

L’artista è seguita su Instagram da 280mila follower, tutti i giorni restano aggiornati sulla vita di Paola che cura molto la sua vetrina virtuale e parla di tutto con i suoi amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci)

I fan le hanno dimostrato molto affetto nel tempo, al post qualcuno ha commentato “Meno male che te l’hanno regalata quella chitarra!!”, qualcun altro ha risposto “Era già tutto scritto auguroni infinitamente grazie”.