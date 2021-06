Riconoscete il personaggio televisivo nella FOTO? Oggi è molto famosa

É uno dei personaggi televisivi più conosciuti. Negli anni di carriera ha fatto tanto discutere. La riconoscete nella foto da giovane apparsa su Instagram?

Vogliamo mettere alla prova il vostro spirito di osservazione e proporvi l’immagine di un noto personaggio televisivo che da anni imperversa sul piccolo schermo.

É stata lei stessa a proporre uno scatto di qualche decennio fa sul suo profilo Instagram ufficiale. Nella foto è in forma strepitosa, oggi ha gli stessi capelli ossigenati ma qualche anno più non le ha tolto fascino e simpatia. Vi forniamo qualche indizio per mettervi sulla buona strada e svelare la sua identità.

Classe 1965, nata a Viterbo, all’anagrafe il suo vero nome a Maria Concetta. Deve la sua popolarità alla partecipazione ai programmi Mediaset sotto la guida della celebre Maria De Filippi. Ha debuttato nel 2001 su Canale 5 con “Uomini e donne”. Non si è mai del tutto distaccata dalla trasmissione in cui, con atteggiamenti da super diva e vestiti variopinti, ha conquistato l’attenzione del pubblico interpretando il ruolo di un’improbabile vamp.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il personaggio da giovane ritratto in foto? É una donna molto famosa

