Roberta Morise bella ma con gli occhi tristi. Per lei la brutta notizia e tutto l’affetto dei suoi fan che non la lasciano sola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Roberta Morise potrebbe essere nel cast della nuova edizione di “Tale e quale show”. C’è tanta curiosità sul talent di Carlo Conti e le indiscrezioni circolano da diverso tempo. Anche la presentatrice calabrese è finita tra i papabili prossimi concorrenti. Secondo Tv Blog avrebbe fatto il provino.

Se Roberta sarà confermata sarà ancora una volta affianco a Carlo Conti. Con lui ha già lavorato a “L’Eredità” e a “I migliori anni” anche se a “Tale e quale show” sarà tutto diverso.

Nella scorsa stagione l’abbiamo vista al fianco di Bianca Guaccero a “Detto Fatto” e ancora prima con Giancarlo Magalli a “I Fatti vostri”. Potrebbero esserci ancora cambiamenti per lei? Tutto da definire ancora.

Nel mentre i suoi fan l’ammirano suoi social con scatti che rapiscono sia il cuore che gli occhi. L’ultimo scatto però mostra qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Emma Marrone alle prese con la sua grande paura, il VIDEO della sua reazione

Roberta Morise, bella ma triste: ecco cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Un grande dono” Elena d’Amario: la posa osé stende i fan, che schianto – FOTO

Roberta Morise su Instagram si mostra con tutta la sua verità. Bella come sempre, ma con una riga grigia che non va via. La conduttrice ci regala uno scatto che la vede sdraiata sull’erba, con il braccio sotto la testa, gli occhi in su e un top marrone, leggero e fresco, perfetto per questo periodo. Ma i suoi occhi sono tristi, nascondono un velo di malinconia e di dolore.

La frase che scrive a corredo del post “…𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐢ù 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐞 …” lascia presagire qualcosa ma poi sono gli utenti che parlano del lutto che l’ha travolta.

All’inizio non è tutto chiaro. Alcuni fan le mandano messaggi di affetto e di sostegno, poi arriva la conferma: è venuto a mancare suo cugino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Quella frase che parla di un cuore spezzato e del fatto che anche le cose belle finiscono è dedicata tutta al suo caro. Delicata e senza esagerazioni Roberta anche in questo caso.