Rosaria Cannavò si lascia andare a dalle foto più osé con il suo compagno ma c’è chi è gelosa e la vorrebbe tutta per sé, chi è?

Rosaria Cannavò dopo “l’Isola dei famosi” ha conquistato molti fan che adesso non perdono occasione di seguirla su Instagram. La sua partecipazione al reality le ha fatto acquisire più notorietà e sul web si parla molto di lei.

Nelle Honduras ha legato molto con un’ex naufraga che dopo la trasmissione ha ripetuto più volte di provare qualcosa per lei. Cosa avrà pensato nel vedere le ultime foto pubblicate dalla ballerina?

Rosaria Cannavò tra il compagno e la sua amica

Dopo essere stata lontana dal suo compagno due mesi circa, i due stanno recuperando il tempo perso e su Instagram spuntano alcuni scatti che fanno impazzire il web e non solo.

A quanto pare Rosaria ha conosciuto una persona speciale sull’Isola, l’attrice Emanuela Tittocchia con la quale ha instaurato un rapporto particolare. Sembra che tra le due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia ed è stata proprio l’ex naufraga a parlarne in un’intervista.

“Sono infinitamente attratta da Rosaria e poi ho sempre pensato che l’amore sia trasversale…” Ha affermato.

Nonostante tutto però la Cannavò ha occhi solo per il suo grande amore Francesco Casagrande che l’ha aspettata a braccia aperte. I due sembrano molto innamorati e lo scorso weekend sono andati a visitare il Castello di Poppi.

La showgirl mostra ai fan alcune foto della giornata insieme al compagno, leggeri e spensierati, l’uno accanto all’altro. Nell’ultimo video della serie scatta anche il bacio.

Cosa avrà pensato la Tittocchia dopo aver visto queste foto? Si farà da parte o continuerà a cercare di conquistare la sua amica? I fan sono molto curiosi si sapere come si evolverà la loro amicizia. Per il momento tutto sembra andare nel verso giusto ma in amore ogni cosa è lecita.