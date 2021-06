“Sanremo 2022”, grande ritorno di un famoso big? Sorprendente rivelazione

Sanremo 2022 ha acceso i rumors nelle ultime settimane. Spunta il desiderio di un grande nome della musica di tornare sul palco dell’Ariston.

La macchina organizzativa di Sanremo 2022 è già stata avviata? Nelle ultime settimane la storica manifestazione ha catturato l’attenzione in merito ai protagonisti della prossima edizione. Tra le voci, nell’aria il nome del conduttore della manifestazione nata nel 1951 che ha visto, edizione dopo edizione, alternarsi presentatori del calibro di Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Carlo Conti. Se lo scorso anno era stata la coppia Amadeus Fiorello a presentare la manifestazione, la prossima 72esima edizione vedrebbe la conduzione di un nuovo volto.

Nell’aria si erano diffusi i nomi di Alessandro Cattelan, che ha poi smentito la voce, e di Adriano Celentano. Non manca chi sostiene invece il terzo ritorno di Amadeus, anche se quest’ultimo aveva dichiarato di aver concluso lo scorso anno l’avventura all’Ariston. Ma tra i rumors spunta anche una rivelazione in merito a un big della musica che desidererebbe tornare a calcare il palco del Festival.

Festival di Sanremo 2022: famoso big sogna il ritorno

“Partecipare al Festival? E’ un onore, sempre. E’ la più grande vetrina per la nostra canzone.” Queste le parole condivise da un noto big in merito alla manifestazione da cui si legge il suo desiderio di tornare all’Ariston.

Si tratta del noto cantautore Gigi D’Alessio di nuovo attivo nel mondo della musica. Dopo l’allontanamento dai riflettori, il cantante sta riprendendo in mano la sua carriera nonostante le difficoltà vissute durante la pandemia. A seguito del debutto del disco “Buongiorno” nel 2020 lo ha rilanciato anche quest’anno. Per il 2021 Gigi inoltre ha confermato il suo tour estivo rimandando tuttavia quello previsto nei teatri da settembre. Un duro colpo per i fan che lo avevano già visto slittare l’anno precedente in quanto in origine previsto nel 2020.

Per la prossima stagione televisiva, D’Alessio tornerà in tv nei panni di coach a “The Voice”.

“Mi piace fare il coach perché la musica è incontro, è confronto e lavoro d’insieme”, il commento del cantante neomelodico.