Elena Santarelli ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata felice in un momento spensierato. Subito è boom di commenti e like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Felice, rilassata e bellissima. Così Elena Santarelli si è mostrata nell’ultima foto condivisa su Instagram. Attivissima sul social, in questi giorni sta postando immagini dalle sue vacanze al mare mostrando il fisico mozzafiato. Classe 1981, dei Latina, è modella, conduttrice e showgirl. Partita dal mondo della moda, sfilando per i brand più famosi a livello mondiale, è approdata in televisione rivestendo il ruolo di valletta a “L’Eredità” per poi prendere parte a noti programmi tra cui “L’Isola dei Famosi”.

Pe quanto riguarda la vita sentimentale è sposata con Bernardo Corradi, ex calciatore, con il quale ha dato alla luce Greta e Giacomo. Proprio quest’ultimo ha avuto gravi problematiche di salute per poi guarire da una grave malattia. La Santarelli ha realizzato un libro dedicato proprio a quanto vissuto.

Ora la showgirl si sta godendo le vacanze al fianco della sua famiglia felice come non mai. Nell’ultimo post su Instagram si è mostrata in costume lasciando i fan senza fiato. In particolare un dettaglio ha catturato l’attenzione dei follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che pezzo di panorama”, Martina Colombari mostra i muscoli: fisico da paura in bikini – FOTO

Elena Santarelli radiosa: quel dettaglio che cattura

Per vedere l’ultimo scatto di Elena Santarelli, vai su Successivo