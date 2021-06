Il significato di “Lady” la hit di Sangiovanni che non si arresta

Parallelamente allo straordinario successo del singolo “Malibù”, Sangiovanni continua a dominare le classifiche anche con “Lady”, la sua prima vera hit. Scopriamo il suo significato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Secondo classificato all’ultima edizione di Amici, Sangiovanni è senza alcun dubbio uno degli allievi che è riuscito maggiormente a entrare nelle grazie del pubblico. Amatissimo già all’interno della scuola di Maria De Filippi, ha ottenuto un ottimo riscontro con i brani presentati durante l’esperienza nel talent. È stato il primo allievo a ricevere un disco di platino sebbene non fosse ancora uscito dal programma e a farglielo ottenere è stato il suo singolo “Lady“.

Il significato di Lady, hit di Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Il giovanissimo cantautore è attualmente uno degli artisti più ascoltati in Italia. Il suo singolo estivo, “Malibù“, continua a restare sul podio della classifica FIMI nonostante la spietata concorrenza e potrebbe guadagnarsi un posto tra i tormentoni dell’estate 2021.

LEGGI ANCHE -> Vasco Rossi canta “Nessun dorma” sotto la doccia, il video è virale

Ma non solo, Sangiovanni compare nella classifica dei singoli più venduti anche con “Lady“, che dopo oltre venti settimane dalla sua uscita si trova alla dodicesima posizione. Scritto all’interno della scuola di Amici, il brano ha da subito attirato l’attenzione di radiofonici e discografici che ci hanno visto del potenziale.

Il singolo coinvolge il pubblico con un testo tanto semplice quanto di impatto. “E sarai per sempre / E sarai per sempre la mia lady (ra ra ra ra) / Perché entri in punta di piedi (ra ra ra ra)” canta nel ritornello. Il cantautore racconta l’incontro avvenuto con la sua “lady”, con la quale ha tutta l’intenzione di intraprendere una storia nonostante la giovanissima età. “Sei così bambina e io così immaturo / Che non può funzionare / Ma ho bisogno d’amore / Ed è così bello / Mi fai tornare bimbo“, recita il primo verso della canzone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Classifica FIMI, nessuno riesce a batterli: gli artisti più ascoltati, ma c’è una novità

La canzone è stata ispirata dalla sua attuale ragazza, nonché vincitrice di Amici, Giulia Stabile. Tra il cantante e la ballerina è nato subito del feeling all’interno della scuola, e nonostante alcuni tentennamenti proprio da parte del ragazzo, è sbocciato l’amore. Tra i due tutto sembra procedere a gonfie vele.

Durante il programma Sangiovanni, uscito allo scoperto con la sua relazione, ha più volte dedicato proprio “Lady” alla sua Giulia. “Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme?“, canta, facendo sciogliere tutti i fan che hanno fatto il tifo, e continuano a farlo, per loro.

LEGGI ANCHE -> Gianni Morandi, il messaggio ai fan fa riflettere: come sta la sua mano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

“Lady” è contenuto nell’EP di debutto di Sangiovanni che mantiene saldo il primo posto tra gli album più ascoltati e venduti in Italia. Un periodo straordinario per il giovane che continua a macinare successi.