“Sogno”, Sara Croce curve in vista: il costume sgambato è rovente – FOTO

Sara Croce ha condiviso un nuovo scatto in cui si mostra incredibile. In costume sfoggia il suo fisico da urlo. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Fisico mozzafiato, curve incredibili, viso da angelo. Sara Croce continua a stupire i fan mostrandosi sempre bellissima nei quotidiani scatti postati sulla sua pagina Instagram. Modella, showgirl e influencer, la Croce condivide con i suoi follower momenti di vita lavorativa e personale. Classe 1998, di Garlasco, è diventata nota a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2017 arrivando quarta. Da lì la sua carriera è decollato portandolo a rivestire i panni di Madre Natura in “Ciao Darwin 8” e di Bonas in “Avanti un altro” nel 2019 e nel 2021.

Sono la sua bellezza e il suo fascino a catturare il pubblico anno dopo anno. Parallelamente al suo percorso nel mondo della spettacolo la Croce porta avanti gli studi universitari presso lo IULM di Milano seguendo il corso di Comunicazione d’Impresa.

Nel tempo libero si dedica allo sport, suo alleato per mantenere la sua forma smagliante, ai viaggi e agli animali. Sara in particolare ama molto i cavalli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sei una tigre”, Carolina Marconi è una forza della natura: il suo sorriso vince su tutto – FOTO

Sara Croce: in bikini fa impazzire i fan

Per vedere la foto di Sara Croce in costume, vai su Successivo