Sonia Bruganelli sarà opinionista della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”: il commento del marito Paolo Bonolis ha lasciato i fan di stucco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis formano una delle coppie più longeve del panorama televisivo italiano. Il conduttore, che aveva già avuto i primi due figli da un precedente matrimonio, la conobbe nel 1997, e da quel momento le loro strade non si sono più separate. Sonia e Paolo sono sposati dal 2002 ed hanno avuto tre figli insieme. Marito e moglie sono uniti anche nell’ambito professionale, essendo la Bruganelli responsabile di un’agenzia che si occupa di casting.

Il conduttore, interrogato svariate volte a proposito della moglie, non ha mai nascosto il legame che li unisce e che li rende una coppia stabile da più di vent’anni. Tuttavia, quando Sonia è stata confermata come una delle nuove opinioniste del “Gf Vip”, la reazione di Bonolis è stata sconvolgente: nessuno si aspettava un simile commento.

Sonia Bruganelli al “Gf Vip”: la reazione di Paolo Bonolis è inaspettata – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Da qualche settimana, la notizia che molti fan stavano attendendo con trepidazione è ufficiale: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le nuove opinioniste del “Grande Fratello Vip”. Il compito delle due donne sarà quello di sostituire l’iconico duo formato da Pupo ed Antonella Elia. Un’impresa senza dubbio non facile, ma sicuramente alla portata di Sonia ed Adriana. Paolo Bonolis, marito della Bruganelli, ha pubblicato un post tramite cui ha voluto celebrare quest’occasione che si è presentata a sua moglie.

“E mo’ so c…i tuoi“, ha scritto il conduttore, taggando Alfonso Signorini. Nonostante non lo abbia espresso con chiarezza, Paolo è sicuramente fiero della moglie, e ne condivide a pieno le scelte lavorative. Sonia, facendosi beffe del marito, gli ha risposto con queste parole: “E’ bello che tu stia imparando ad usare il telefono a mie spese“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Tra marito e moglie, la sintonia è alle stelle. Dopo 24 anni, Paolo e Sonia sono ancora innamorati e complici come il primo giorno. I fan non possono che apprezzare la cosa: “Ci fai un regalo? Lo conduci tu?“, “Un motivo in più per guardarlo. Grandi“.