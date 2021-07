Stefano De Martino, dal web trapela la nuova fiamma: “E’ bellissima “

Sarebbe nata una nuova coppia nello showbiz italiano e a breve verrà ufficializzata la relazione tra i due.

Stefano De Martino avrebbe ritrovato l’amore.

Dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez non ha mai ufficializzato alcuna nuova relazione, a differenza della sua ex moglie che oggi è in dolce attesa del suo fidanzato Antonino Spinalbanese, ma a quanto pare, stavolta, Stefano sarebbe pronto a farlo.

Infatti, dopo un corteggiamento durato un anno, il ballerino e conduttore di ‘Made in sud’ avrebbe conquistato una bellissima del mondo dello spettacolo.

I due sono stati pizzicati di recente in barca e la showgirl e modella si sarebbe recata più volte a Napoli dove Stefano ha casa.

Il nuovo amore di Stefano De Martino

Sarebbe Paola Di Benedetto ad aver fatto breccia nel cuore di uno degli scapoli d’oro della televisione italiana.

Paola e Stefano si frequenterebbero da qualche settimana dopo che l’ex ballerino di ‘Amici’ prova a conquistarla da circa un anno.

Di recente l’ex ‘Madre natura‘ si è lasciata con Federico Rossi, il cantante con il quale aveva avviato una convivenza.

A fare da collante tra Paola e Stefano è stata Adelaide De Martino, la sorella dello showman che è anche la migliore di amica della vincitrice del ‘Grande Fratello Vip‘.

Per ora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la liaison ma stando alle indiscrezioni a breve saranno pronti ad ufficializzare la nuova coppia dell’estate 2021.