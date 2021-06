Terminate le registrazioni di Temptation Island tutto è pronto per la messa in onda, ma a sorpresa Mediaset cambia la sua programmazione

Il pubblico è pronto a lasciarsi coinvolgere nel viaggio dei sentimenti delle sei coppie che saranno protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Le registrazioni all’Is Morus Relais sono terminate e questa sera, mercoledì 30 giugno, andrà in onda la prima puntata su Canale 5. Al timone come da tradizione ci sarà Filippo Bisciglia che presenterà i fidanzati e le fidanzate e racconterà le loro storie. A sorpresa però Mediaset ha deciso di cambiare le carte in tavola e di spostare l’appuntamento settimanale del reality.

Temptation Island: cambia il giorno di messa in onda

Nel corso della prima puntata che andrà in onda questa sera il pubblico potrà conoscere meglio le coppie già presentate attraverso i canali social di Temptation Island. Si capiranno meglio le motivazioni che li hanno spinti a partecipare al reality e i fidanzati e le fidanzate saranno divisi nei rispettivi villaggi. Qui dovranno convivere con tentatori e tentatrici single che cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote alle loro relazioni.

Il reality estivo più atteso dai telespettatori subisce però una modifica all’ultimo. Sebbene il primo appuntamento andrà in onda di mercoledì, dalla prossima settimana Mediaset ha deciso che Temptation Island verrà trasmesso di lunedì sera. Il reality andrà a occupare il buco lasciato dalla serie turca “Mr Wrong“, cancellato dal palinsesto a causa dei bassi ascolti ottenuti.

Sarà quindi Filippo Bisciglia con la narrazione delle storie d’amore di questa edizione ad augurare una buona settimana al pubblico di Canale 5. Tutto è ormai pronto per l’inizio della nona stagione del reality che con le sue dinamiche intrattiene e coinvolge i telespettatori.

Il primo appuntamento con Temptation Island è per questa sera in prima serata su Canale 5. Il viaggio dei sentimenti inizia.