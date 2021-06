Tik Tok, il trend del momento: “Io che porto il peso di…” – VIDEO

Tik Tok e i suoi trend non finiscono mai di sorprendere gli utenti: da poco è diventata virale una challenge che ha fatto innamorare tutti.

Tik Tok esplode di video come quello mostrato sopra: si tratta del nuovo trend “Io che porto il peso di…“.

Questo format di video consiste nello scrivere una caratteristica, un pregio, un’esperienza, una situazione, una circostanza di cui si va particolarmente fieri, talvolta anche ironizzandoci su. Alla fine del video, per accompagnare il “flex” (cioè il punto di forza che è stato scritto all’inizio del tik tok), bisogna effettuare un movimento con la mano, come se si stesse avvitando un tappo vicino all’orecchio.

Sono tantissimi i personaggi famosi su Tik Tok che hanno voluto ricreare il trend, ad esempio: Giulia Izzo, Francesca Biasotti e Raffaele Venuso, Giulia Marini e molti altri…

Tik Tok, tutto ciò che bisogna sapere sul trend “Io che porto il peso di…“

Il trend, attraverso le esperienze portate da ciascun tik toker, si è colorato di mille sfumature.

Ecco alcuni esempi: “Mi fa malissimo la schiena perché porto il peso di essere il suo primo ed ultimo amore“, “Io che porto il peso di essere la migliore amica più simpatica“, “Io che porto il peso di avere stile anche con roba non costosa“, “Io che porto il peso di avere sempre ragione nella coppia“, “Io che porto il peso di essere la bionda più intelligente“, oppure “Io che porto il peso di essere la figlia più bella“.

Il trend permette dunque di farsi conoscere meglio dai propri followers e dagli altri utenti che guardano il video nei ‘per te’, nonché per esprimere al meglio la propria ironia e passare del tempo in modo creativo.

Il trend non è spopolato soltanto in Italia, bensì in moltissime altre parti del mondo: impossibile non amarlo!