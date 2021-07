La splendida procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina ha pubblicato di nuovo: le sue foto ipnotizzano i fan!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La bellissima opinionista è sempre molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 7,8 milioni di followers.

Sul suo profilo condivide con i seguaci le novità sul suo lavoro, gli scatti dei suoi servizi fotografici, parte della sua quotidianità e della sua vita privata, i suoi affetti più stretti, gli spoiler sui nuovi progetti e tanto altro…

Negli ultimi giorni ha postato delle foto pazzesche, ad esempio quella mostrata nell’immagine sopra: lo scatto è stato pubblicato tre giorni fa ed ha ricevuto quasi 100.000 mi piace e più di 500 commenti.

Proprio oggi, invece, Wanda ha caricato un’altra immagine, che sta facendo impazzire il web: siete curiosi di vederla?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Misericordia”. Wanda Nara incontenibile. La FOTO in piscina non è per deboli di cuore

Wanda Nara bella come non l’avete mai vista: i fan sono svenuti tutti… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Hai le curve giuste”. Wanda Nara in costume è un’esplosione di sensualità – FOTO

Lady Icardi, circa un’ora fa, ha dato ai fan una buonanotte strepitosa, grazie al nuovo post che ha intasato Instagram: si tratta di una foto scattata con la fotocamera del cellulare allo specchio di casa sua.

Wanda Nara indossa una camicia bianca, un paio di jeans neri stappati, una borsa pitonata in vernice, un paio di sandali alti e diversi accessori molto fini ed eleganti: il suo stile non teme rivali!

La moglie del fantastico calciatore Mauro Icardi ha scritto, nella didascalia del post, i negozi dove ha acquistato i vari capi d’abbigliamento che compongono l’outfit: sono un mix di vestiti low cost e di lusso, che Wanda ha saputo abbinare alla perfezione.

Il post è già diventato virale, con più di 63.000 mi piace ed oltre 400 commenti, tra i quali si legge: “Sembri una bambola“, “Quanto sei bella“, “Stupenda“, …