Acqua e sapone, Michelle Hunziker spiazza il web: mai vista così – FOTO

Michelle Hunziker infiamma il web con i suoi post sui social, ma con l’ultima foto si è superata. L’avete mai vista così? Spettacolo

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più note del panorama televisivo italiano. E’ arrivata dalla Svizzera come modella per poi cimentarsi in un mondo tutto nuovo, quello della televisione.

Ha vissuto una storia d’amore intensa con il cantante Eros Ramazzotti dalla quale ha avuto anche Aurora, la primogenita. Adesso è sposata con Tommaso Trussardi e la famiglia si è allargata: insieme hanno avuto due bambine.

Michelle Hunziker: senza trucco è divina

Spunta su Instagram un post di Michelle Hunziker completamente acqua e sapone. La conduttrice ha preso il primo aereo ed è volata in Sicilia dove sta trascorrendo le sue vacanze in famiglia.

Due foto, una più bella dell’altra la mostrano 100% naturale, senza un filo di trucco solo con tante lentiggini e labbra da baciare. Un cappello le copre la testa dal sole cocente e nel secondo scatto fa una linguaccia. E’ evidente una certa somiglianza con la figlia Aurora.

“Beatitudine” scrive sotto al post felice di trovarsi lì insieme ai suoi cari. Immediatamente è pioggia di like e commenti. “Bellissima la più bella di tutti” qualcuno aggiunge, “Splendida stupenda!” continua qualcun altro.

Michelle Hunziker è solare e la sua semplicità arriva nel cuore delle persone che la amano e di tutti quelli che la seguono e la supportano in ogni situazione. I fan non vedono l’ora di rivederla in pista con il programma “All togheter now”, la seconda edizione la aspetta e dopo il successo della prima, le novità non mancheranno di certo.

La conduttrice ne ha fatta di strada ed oggi si gode il successo ottenuto nel corso degli anni, sempre con un pizzico di leggerezza quella non manca mai. La Hunziker ha ancora tanto da trasmettere e donare al pubblico. Per il momento si gode la famiglia e le vacanze, al lavoro ci si penserà al rientro.