Alessia Marcuzzi, la risposta di Pier Silvio non lascia spazio a dubbi: cosa accadrà ora

E’ ufficialmente finita la collaborazione tra Alessia Marcuzzi e Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, interrogato a tal proposito, ha fornito una risposta che non lascia spazio a dubbi

Nella giornata di ieri, Alessia Marcuzzi comunicava il proprio addio a Mediaset dopo oltre 25 anni di collaborazione. Tramite un post, la conduttrice ha spiegato agli utenti le motivazioni che l’hanno portata a tale scelta. “Non riuscivo più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, ha scritto la presentatrice, che ha debuttato in tv proprio grazie a Mediaset.

Quest’oggi, durante la presentazione dei palinsesti autunnali dell’azienda, l’abbandono di Alessia Marcuzzi è stato confermato da Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, interrogato a tal proposito, ha fornito tutti i chiarimenti che i fan attendevano di ascoltare: la risposta sulla Marcuzzi è stata lapidaria.

Alessia Marcuzzi, la risposta di Pier Silvio non lascia spazio a dubbi

Pier Silvio Berlusconi, che quest’oggi ha presentato i palinsesti televisivi 2021-2022, non si è potuto sottrarre alle domande in merito ad Alessia Marcuzzi. La storica conduttrice di Canale Cinque e Italia 1, solamente un giorno fa, ha annunciato il proprio ritiro dall’emittente. Questa, nello specifico, la versione fornita dall’amministratore delegato di Mediaset durante la conferenza via Zoom: “E’ lei che ha lasciato, io la adoro. Non voglio fare polemiche su di lei“.

La rottura a cui Alessia e i vertici del Biscione sono arrivati sarebbe dovuta ad un cambio di passo netto, che l’emittente televisiva desiderava effettuare da tanto tempo. “Non siamo più soliti fare contratti di esclusiva, a prescindere dal prodotto che va in onda” – ha puntualizzato il marito di Silvia Toffanin, aggiungendo – “Alessia si è trovata senza un prodotto suo“. Ciò nonostante, l’amministratore delegato non ha escluso la possibilità che la Marcuzzi possa presto tornare a collaborare con Mediaset.

“Per quanto mi riguarda, potrebbe essere in onda l’anno prossimo con un programma suo“, ha chiosato Pier Silvio, che ha dimostrato grande stima nei confronti della conduttrice.