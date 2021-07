Andrea Delogu, la provocazione su Instagram che seduce i fan. L’irresistibile bellezza della conduttrice riceve dichiarazioni forti: pazzesca

Ciclone inarrestabile di simpatia e fascino, il tutto condito dalla spiccatissima ed innata sensualità, aggiungendo anche una buona dose di stile inconfondibile: solo una persona può rispondere a tutte queste caratteristiche, ed è Andrea Delogu.

Si definisce “la rossa”, pseudonimo selezionato anche per il profilo Instagram, e l’appellativo viene utilizzato anche dai fan per descriverla, con l’aggiunta di “più bella che esista”. Solita a condividere immagini che non ostentano mai la sua bellezza esplosiva, dosata con sapiente eleganza, attraverso l’ultimo post riconferma il suo indiscusso primato.

Gli animi degli utenti si scaldano, dando vita a vere e proprie dichiarazioni, del tutto provocate dalla protagonista nello scatto sublime: il web si blocca.

Andrea Delogu, la domanda che stuzzica i fan

Gli ultimi tempi si sono rivelati decisamente movimentati per Andrea Delogu, che senza aver mai divulgato la notizia, si sarebbe lasciata con il marito Francesco Montanari. Seppur nessuno dei due abbia rilasciato spiegazioni, sembra ormai evidente la fine del loro legame, in crisi da tempo.

Non è passato molto tempo quando è esplosa la notizia di gossip su un flirt con Stefano De Martino, che ha subito totalizzato numerosissimi fan nonostante non fosse stato ancora confermato, alimentato proprio dalla conduttrice via social attraverso alcune dichiarazioni su una serata trascorsa insieme.

In realtà ci sarebbe soltanto una sincera amicizia tra il ballerino e la conduttrice, che risulta essere ancora single. Gli ammiratori di certo non le mancano, come facilmente si riscontra su Instagram, nella pioggia di apprezzamenti che riceve ad ogni post.

L’ultimo si rivela decisamente provocante: “Dimmi cosa ti fa uscire di testa senza dirmi cosa ti fa uscire di testa. Inizio io: te“, queste le parole che accompagnano uno scatto di Andrea Delogu, seduta sugli scalini rossi, che fanno da “red carpet” alla sua incantevole bellezza, anche in totale semplicità.

Il look è casual, ma la sensualità della conduttrice emerge prepotentemente, per il coro dei fan all’unisono che rispondono al suo quesito: “Tu ci fai uscire di testa“.