Aurora Ramazzotti, bellissima come sempre, apre le danze a bordo piscina. In bikini, è semplicemente un incanto.

Bellissima e spiritosa come sempre Aurora Ramazzotti, ogni post infatti mette di buonumore. L’influencer è impegnata in continui progetti lavorativi che la vedono coinvolta in foto mozzafiato per promozione di brand che vedono la figlia d’arte perfetta per ricoprire il ruolo. Merito dell’energia che trasmette, la schiettezza che la fa da padrona ma anche la bellezza della giovane.

Come nella foto sopra riportata nella quale la Ramazzotti si concede un selfie che mette in mostra le sue grazie. Indossa un completo intimo bianco panna che le sta divinamente anche se il pezzo forte è il sorriso, ereditato degnamente dalla madre, Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti, ballo scatenato in piscina: i fans si divertono

Mille like al minuto, questi sono i dati che in media si ricavano dall’ultimo post pubblicato da Aurora, un tripudio di autoironia, simpatia, energia ma anche sensualità. Vediamo perché. La giovane si trova a Milano, precisamente su un attico panoramico che mostra la città e precisamente nello spazio adibito alla piscina.

La stessa si autodefinisce mozzarella per via della carnagione chiara ma ai fans questo non importa, anzi sono in tanti a precisare come la stessa stia benissimo. La musica non poteva mancare e nemmeno Aurora che si lancia in un ballo scatenato a bordo piscina. Lo spettacolo è davvero esilarante, Aurora non delude le aspettative e chi la conosce sa bene come lei sia sempre così, un vortice di energia.

Il bikini rosso e slip azzurro nella sua semplicità valorizza Aurora e non mancano infatti i complimenti a lei rivolti.

Non è la prima volta che ammiriamo Aurora in costume, la giovane infatti si era già concessa degli scatti in buona compagnia e sfoggiando un bikini total black con tanto di catene lungo le spalle, incantevole come sempre.