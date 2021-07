Bianca Atzei, il body sgambato non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Bianca Atzei, la bellissima cantante in una foto strepitosa che la vede coperta solo con un body sgambato che non lascia spazio all’immaginazione. Fans in delirio.

Bianca Atzei lascia tutti senza parole, la cantante a quanto pare è tornata a fare nuova musica. Dopo il successo di John Travolta, la hit super trasmessa in radio e cantato insieme a Legno, la cantante dal fisico strepitoso sta pian piano rivelando ai fans del suo ritorno musicale.

Questa foto è un chiaro indizio: tra batterie, spartiti e chitarre…Bianca Atzei fa un importante annuncio: “Questa settimana vi rivelo tutto 🎼”. Perfettamente stilosa, la cantante indossa una canotta basic bianca ed una minigonna in maglina sulle tonalità del viola e giallo a contrasto mettendo in mostra il fisico niente male.

Bianca Atzei, il body non nasconde le forme: una bomba ad orologeria

“STRANIERO, il mio nuovo singolo fuori Martedì 6 Luglio a mezzanotte. 🌴” ecco l’annuncio che tutti i fans della Atzei stavano aspettando. I commenti sono tantissimi, qualcuno le augura buona fortuna. In tanti però non possono non fare apprezzamenti per la bellissima foto.

La cantante infatti sfoggia per l’occasione un body blu super sgambato, tanto da far emergere il tatuaggio zona inguine – una stellina – ed una scritta tatuata sulla coscia. Se la parte inferiore del body indossato è basic, la parte superiore è ricco di frange tanto da ricordare quello indossato da coloro che fanno dell’arte circense uno stile di vita.

Commenti numerosi non solo da parte di fans ma anche dei numerosi fansclub che le scrivono: “La Queen è tornata ❤️❤️❤️” a supporto della propria beniamina.

Pochi giorni prima la cantante si era goduta dei momenti di relax insieme al compagno, Stefano Corti. I due appaiono più innamorati che mai. Adesso per Bianca si apre una nuova fase musicale, non resta che rimanere sintonizzati!.