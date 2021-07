Bianca Atzei, la cantante è sempre più bella: la FOTO in bikini è gioia per gli occhi

Fascino ed eleganza sono le protagoniste di questo scatto e soprattutto le caratteristiche principali della bellissima cantante milanese.

Bianca Atzei incanta Instagram. Per lei uno scatto carico di fascino ed eleganza che la rendono la protagonista assoluta del social network, questa sera.

Come non rimanere ammaliati dalla sua bellezza e dal suo charme?

La cantante è divenuta famosa grazie alle sue partecipazioni al ‘Festival di Sanremo’ e alle sue importanti collaborazioni con i Modà. Una voce potente e graffiata sono il suo marchio di fabbrica.

Il grande pubblico l’ha potuta conoscere meglio durante la sua avventura nel reality show più selvaggio di Canale 5. Stiamo parlando de ”L’isola dei famosi” dove si è classificata come seconda alle spalle del vincitore Nino Formicola, durante la diciassettesima edizione.

L’eleganza in persona

In questo post la bellissima Bianca, scrive: “Le donne devono farsi vedere e ricordare esattamente come un gioiello“, pubblicizzando una marca di preziosismi.

La fidanzata della Iena, Stefano Corti, in questo scatto indossa uno splendido abito turchese laminato con le maniche a palloncino. Il colore dell’abito riprende perfettamente la tonalità dei suoi occhi e questo non passa di certo inosservato.

Dopo una lunga e turbolenta relazione con il motociclista Max Biaggi, la cantante ha vissuto un periodo molto difficile che ha raccontato durante la sua esperienza come naufraga in Honduras. E’ rimasta molto scottata e aveva dichiarato di non riuscire più a innamorarsi fin quando non ha incontrato Stefano Corti che le ha donato di nuovo il sorriso.

Oltre 5mila likes per il suo scatto e centinaia di commenti dove gli utenti si complimentano per la sua bellezza: “Il gioiello più prezioso sei tu!“, ci tengono a farle notare i suoi fans.