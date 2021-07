Bellissima, sensuale, passionale, Dayane Mello regala sempre forti e nuove emozioni. I fan sono impazziti alla vista del suo corpo.

Dayane Mello è una bellissima modella brasiliana molto amata dal pubblico italiano, la sua vita non è stata tutta rose e fiori, anzi. Da piccola ha sofferto moltissimo soprattutto la fame, da piccola ha rubato piccole cose dai supermercati per sopravvivere.

Il padre lavorava come militare nell’esercito brasiliano ed era spesso fuori casa, la madre che non aveva mai voluto una famiglia si era data alla prostituzione abbandonando Dayane e i suoi fratelli Juliano e Lucas, quest’ultimo morto in un incidente stradale il 3 febbraio.

Nel 2006 Dayane si trasferisce in Cile ed inizia a lavorare come modella, vista la sua bellezza la porta dello spettacolo le si è aperta con uno schiocco di dita. In Italia è diventata famosa grazie alla partecipazione al programma “L’Isola dei Famosi ” 2017.

Dayane con il tempo si è fatta amare ed apprezzare da tutti, è una donna molto semplice che sa godersi le piccole cose della vita.

