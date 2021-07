Donna flagellata per aver violato una legge. La storia lascia senza parole

Una donna è stata flagellata in pubblica piazza, dal dolore è collassata, il motivo è davvero assurdo. Purtroppo è ancora una triste realtà.

E’ stata condannata a 100 frustate, la notizia sta facendo il giro del mondo e l’opinione pubblica è molto indignata. La donna è svenuta dal dolore mentre era vittima dell’ignobile gesto, il motivo della condanna è davvero sconcertante.

Il fatto è successo in Indonesia, la donna è stata messa alla gogna, non solo flagellata in pubblica piazza ma anche derisa ed insultata dalla gente che ha assistito alla tortura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Laura Ziliani, il mistero si infittisce. Nuovi indagati per la sua scomparsa

Flagellata perchè ha fatto sesso prima del matrimonio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Bill Cosby, sentenza annullata. Schiaffo doloroso al Movimento #Metoo

Una donna in Indonesia è stata condannata a 100 frustate perchè ha fatto sesso prima del matrimonio. La notizia ha fatto il giro del mondo, indignando non poco l’opinione pubblica. La flagellazione è stata ripresa ed il video è finito in rete, mentre l’esecutore frusta la donna con violenza questa sviene dal dolore.

La donna è stata beccata in una camera d’albergo in compagnia di un uomo, fare sesso prima del matrimonio è un peccato molto grave infatti le autorità l’hanno denunciata e condannata a 100 frustate inflitte da un boia donna.

Facendo sesso prima del matrimonio si è violata la legge Sharia che vige nella regione di Aceh, una zona dell’Indonesia. La donna è stata punita in pubblica piazza e oltre alla frustate ha dovuto subire anche insulti dalle persone intervenute per il macabro spettacolo.

Ad essere stato punito è anche l’uomo trovato in compagnia della donna, sempre per aver fatto sesso prima del matrimonio, anche per lui 100 frustate. Nel video girato dalle telecamere presenti si vede la donna su un palco che indossa un vestito bianco ed una sciarpa che le copre la testa, il boia inizia a flagellarla con violenza e le ginocchia iniziano a cedere. Dopo le 100 frustate la donna è stata portata via perchè svenuta.

Oltre ai due amanti altre tre persone sono state punite in questo modo, l’uomo che ha procurato la stanza alla coppia ha ricevuto 75 frustate mentre due uomini ubriachi hanno ricevuto 40 frustate a testa.