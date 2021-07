Elena D’Amario, statua di muscoli e sensualità in bikini. La ballerina nel perfetto disegno della bellezza: incredibile opera d’arte

Definita dal New York Times “una ballerina che ti cattura con lo sguardo“, Elena D’Amario trasuda la potenza del suo magnetismo in scena e fuori dal palcoscenico. Sua caratteristica peculiare, che le ha permesso di emergere in seguito alla partecipazione ad “Amici“, al punto da essere la ballerina più affermata uscita dal talent.

Dopo aver ricevuto la preziosa possibilità di esibirsi con due componenti della prestigiosa Parsons Dance Company, compagnia di danza contemporanea di fama mondiale, per poi prenderne parte fino al 2019. La bravura della danzatrice nella sua emozionalità le ha permesso di ottenere anche la nomina ai “Clive Barnes Award“, equivalente agli “Oscar” per la danza. La sua è una storia incredibile, raccontata nel libro autobiografico “Salto“, dove ripercorre ognuna delle sue esperienze, da allieva a professionista, nella vita e ad “Amici”.

Il suo successo supera i confini del ballo, per coinvolgere tantissimi fan su Instagram, dove vanta un profilo da oltre 1 milione di followers. A danzare nell’ultimo scatto è il cuore dello spettatore, in un’esplosione di battiti senza fine, dati dalla contemplazione della sua incredibile bellezza.

Elena D’Amario, opera d’arte

Ipnotica nella sua perfezione, l’immagine di Elena D’Amario blocca il web, che si perde nell’ammirazione totalizzante. Condivide gli scatti della sua vacanza in barca, e la sua bellezza supera i livelli dell’immaginazione, per realizzarsi in una statua di sensualità ed armonia che lascia i fan senza fiato.

Sul corpo abbronzato e scolpito all’inverosimile spicca il bikini verde acceso, il cui modello esibisce le linee che definiscono la magnifica silhouette. Per la chioma sfoggia due look diversi, ma entrambi esaltano i lineamenti della ballerina.

Cappello in paglia e capelli sciolti naturalmente mossi, dove non manca il suo irresistibile sorriso a conquistare gli utenti con la sua candida luce. Segue un magnifico raccolto, che lascia completamente scoperto il suo profilo, come disegnato da un pittore in un’opera d’arte.

I commenti al post sono esplicativi dell’emozione che provoca la sua visione: “Meravigliosa“, “Non ci sono commenti da fare“, “La perfeziona fatta a Donna“.