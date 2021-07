Eleonora Icardona e il VIDEO reel di cambio outfit, che spettacolo

La bella Eleonora Incardona ha condiviso un video in cui si cambia più volte es è sempre bellissima e sensuale

Eleonora Incardona ha condiviso un video su instagram in cui si cambia d’abito ed è magnifica e sexy. Nella didascalia chiede ai followers che look preferiscono. “E voi qualche look preferite? Casual o elegante? Fatemelo sapere nei commenti”. I commenti non tardano ad arrivare per la Incardona:”Stupenda”, “Sei bellissima sempre”, “Tu sei strabellissima con entrambi i vestiti che hai indossato”.

Eleonora Incardona, nuovo volto di Sportitalia

La ex cognata di Diletta Leotta, è entrata anche lei nel mondo del calcio. La bella Incardona è stata selezionata da Sportitalia per parlare di Seria A e calciomercato. Al momento infatti la sua vita si svolge a Milano, dove tra lavoro e aperitivi e cene di lusso si gode questo periodo. Anche sui social sta ottenendo molto successo, ha infatti 498 mila followers. Dal modo in cui interagisce sui social ricorda molto Diletta Leotta, sembra che in qualche modo la voglia imitare o seguire il suo esempio. D’altronde non farebbe male, dato il successo che ha ottenuto la Leotta in questi anni.

Chiaramente la Incardona ha un interesse per la televisione e in futuro vorrebbe lavorare come conduttrice. Oltre a questo però lei è una golfista e possiede un negozio di orologi. La Incardona è originaria di Ragusa, quindi anche lei siciliana come la Leotta. Ha 29 anni ed è diventata nota sui social per la storia d’amore con Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta. Ad oggi i due però non stanno più insieme. Ma la Incardona già in passato aveva fatto diversi tentativi di entrare nel mondo dello spettacolo. Prima partecipando a Miss Italia e in seguito a Veline. Dopo i due tentativi falliti ha deciso di dedicarsi ad altro, golf e orologi.

Tuttavia oggi sembra ritentare la vecchia strada e con gli agganci forniti dalla conoscenza della Leotta, è riuscita a farsi strada tra la mischia. Le passioni della bella influencer, oltre a quello già espresse, sono i viaggi, gli animali ed è poi una gran tifosa della Juventus, quindi del calcio. Insomma staremo a vedere se anche lei otterrà una carriera notevole come l’ex cognata oppure no.