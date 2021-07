Elisa Di Francisca, la confessione sconvolgente: “Ho rischiato di..”

Elisa Di Francisca si mette a nudo e racconta un periodo difficile della sua vita. In tv le sue parole gelano il sangue

Elisa Di Francisca è stata una delle atlete italiane più forti e seguite degli ultimi anni. Tantissime medaglie e titoli mondiali ed europei. Per molti una delle schermitrici italiane più forti di sempre. Lo scorso anno, l’atleta ha lasciato lo sport e da poco ha messo alla luce il suo secondo figlio.

Di recente ha pubblicato la sua autobiografia “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” mettendosi totalmente a nudo. Tanti gli aspetti inediti che la mamma bis ha raccontato.

E ieri ne ha parlato a “L’Estate in diretta”, il programma di Rai 1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Le sue dichiarazioni sono state molto forti ed inaspettate. La violenza, la paura e anche una storia d’amore che nessuno avrebbe immaginato.

Elisa Di Francisca, la violenza e l’amore: tutta la verità

“Un mio ex mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefono solo per sé, non voleva che facessi scherma”. Queste le parole dure e crude di Elisa Di Francisca, l’ex schermitrice italiana che ieri nel programma pomeridiano, in versione estiva, di Rai 1, ha lasciato tutti a bocca aperta parlando della sua storia e di tutto quello che racconta in “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”.

Un rapporto violento quello che l’atleta ha subito ma dal quale ha saputo scappare via. “Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via – ha puntualizzato – Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore” ha spiegato a tutte le donne che si trovano in una situazione simile.

Oltre la sofferenza per la violenza, l’ex schermitrice ha parlato anche di un altro fatto inedito per la sua vita. Un rapporto speciale con una donna, una poliziotta. “Venivo da un periodo in cui non volevo più saperne degli uomini e mi sono buttata dall’altra parte” ha ammesso.

Poi però si è resa conto che voleva un marito e dei figli ed oggi per lei è così. E’ sposata con Ivan Villa e ha dato alla luce Ettore e Brando.