“Un’opera d’arte”, Eva tutta bagnata, il posteriore è la perfezione: insuperabile – FOTO

Eva strapazza i followers di Instagram con uno scatto incontenibile. La visuale sul retro è illegale: che bomba!

L’ex attrice a luci rosse ha battuto sul tempo la concorrenza delle dive del momento sui social network e ha conquistato il cuore dei follower con uno scatto “indecente”.

Gli anni passano ma Eva non si smentisce mai, soprattutto davanti alle telecamere. La propensione allo spettacolo puro e sensuale è una dote dell’attrice che fa rumore sin dal primo giorno in cui è entrata a far parte di questo mondo.

I pensieri di mamma al momento navigano in secondo piano, al cospetto di attitudini impertinenti da parte di Mercedesz. Eva ha provato più volte a limitare i danni, affinchè i rapporti con la figlia tornassero speciali e affiatati come una volta.

Purtroppo non è riuscita nell’intento di fare del proprio meglio, a differenza invece di quanto mostrato su Instagram, ove non si pone alcun limite

Eva accende la passione con uno scatto da far venire la pelle d’oca

