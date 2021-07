Federica Nargi, il dettaglio fisico non è passato inosservato – FOTO

Federica Nargi, direttamente da Formentera per scatti che non passano inosservati, come quel dettaglio fisico per il quale si è mosso il web.

Bellissima Federica Nargi, l’ex velina ancora oggi è nel cuore degli italiani, il suo profilo composto da quasi quattro milioni di followers ne è una chiara dimostrazione. Fisico da modella, un viso che spacca e numerose collaborazioni ma il punto fermo è la sua famiglia.

Insieme al compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri, hanno creato una bellissima famiglia, le due bambine sono lo specchio dei genitori. Come si vede nella foto sopra riportata, la Nargi è insieme alla primogenita…bellissima, pelle bruna e super abbronzata come la madre e occhi del padre. Insieme madre e figlia sono uno spettacolo.

Federica Nargi, pausa caffè: bellezze in mostra

