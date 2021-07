“Addosso a te sta super”, Francesca Ferragni esce dall’acqua e fa conquiste: “Ora prendimi che son tua” – FOTO

Francesca Ferragni è la nuova sirena di Mykonos in Grecia. Guadagna l’uscita da un’acqua del mare spettacolare e fa sognare tutti.

Per la bella e seducente, Francesca Ferragni è arrivato il tempo di fare davvero sul serio. Con lei al mare, l’estate è ancor più rovente di quel che sembra.

Dopo aver accantonato, seppur momentaneamente gli impegni professionali di dentista specializzanda, Francesca si è riversata subito in acqua con l’obiettivo di ripararsi dal sole cocente e le temperature bollenti di questi giorni.

Se l’anno scorso l’abbiamo vista protagonista tra le meraviglie naturali de “Le Cinque Terre” genovesi, stavolta Francesca ha cambiato registro e scelto le spiagge di Mykonos in Grecia come meta dei desideri.

La possibilità di viaggiare quest’anno ha consentito anche a lei di spostarsi più facilmente dai confini nazionali. Che sia in Italia o altrove, però la musica non cambia! Raffinatissima e delicata come suo solito anche stavolta, la sorella della più blasonata e imprenditrice, Chiara ha suscitato grande attenzione sui social network

Francesca Ferragni nelle acque greche prende il posto di “Atena”: pazzesca!

