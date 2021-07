Il futuro di Barbara D’Urso in Mediaset, la stangata di Berlusconi

Barbara D’Urso e la prossima stagione televisiva, qual è la verità su di lei ed i suoi programmi? Ci pensa Berlusconi a chiarire tutto

Sul futuro televisivo di Barbara d’Urso se ne è parlato tanto, forse anche troppo. Quello che è assodato è che, a settembre, la ritroveremo con il suo “Pomeriggio Cinque”, quasi certa, invece, la cancellazione degli altri suoi due programmi, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”.

Il talk show della domenica sera era stato cancellato dal palinsesto già da marzo, e anche se Barbarella aveva dato l’appuntamento a settembre da moltissimo tempo si dà per scontato che non lo rivedremo più.

E proprio di questo e del ridimensionamento della conduttrice napoletana ha parlato Pier Silvio Berlusconi. Le sue parole non lasciano equivoci.

Barbara D’Urso ridimensionata, la verità di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi oggi ha dato una vera stangata a Barbara D’Urso e a tutti i suoi fan. Non ha lasciato spazio a dubbi e incertezze parlando apertamente della cancellazione dai palinsesti Mediaset 2021/22 dei due programmi di Carmelita.

L’azienda ha deciso di chiudere sia “Domenica Live” che “Live – Non è la d’Urso” e la motivazione è chiara e semplice: “Quel tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso…” ha precisato l’amministratore delegato di Mediaset.

Ecco che con questa affermazione si conferma il drastico ridimensionamento della conduttrice per la prossima stagione. Lei che era la punta di diamante degli ascolti della rete ammiraglia, ora viene messa decisamente da parte.

Pier Silvio ha però parole di stima nei confronti di Barbara: “Ha fatto un lavoro grandissimo e rimane con noi” ci tiene a precisare, eliminando qualsiasi pensiero di un ipotetico passaggio alla concorrenza. Come? Provando a “cambiare genere” ha aggiunto il rampollo di casa Berlusconi.

Verso Barbara D’Urso solo parole positive ed elogi per il grande lavoro svolto nel corso della passata stagione portando avanti tre trasmissioni contemporaneamente ma, adesso, è arrivato il momento di cambiare. Cosa ha in serbo Mediaset per Barbarella? Staremo a vedere!