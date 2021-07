Gigi D’Alessio in gara al Festival di Sanremo? Le sue parole spiazzano

Gigi D’Alessio ed i progetti per il futuro. Il cantante napoletano spiega cosa gli aspetta per i prossimi mesi. Ci sarà anche Sanremo?

Gigi D’Alessio è da sempre uno dei cantanti più apprezzati ed amati della scena musicale. Tantissime le sue canzoni che si cantano a squarciagola rimanendo sempre senza età. Ma il cantante napoletano non si ferma e sforna un altro nuovo progetto.

Si tratta del suo nuovo album: “Buongiorno Special Edition 2021” che segue la prima versione dello scorso anno “Buongiorno” alla quale aggiunge altre 12 canzoni di cui cinque tutti inediti.

Molte dei suoi pezzi cult sono stati rivisitati in una nuova chiave, incontrano sonorità urban e rap e tutto prende una vita diversa. Insieme a lui voci belle ed innovative, alcune tutte da lanciare, altre già note al grande pubblico.

E per la prossima stagione cosa gli aspetta? Potrebbe esserci per Gigi nella lista degli impegni anche il Festival di Sanremo?

Gigi D’Alessio a Sanremo: la verità

In una recente intervista a Leggo Gigi D’Alessio ha parlato del suo nuovo disco, un lavoro che ha permesso a diversi giovani talenti di emergere e farsi conoscere. Ma su questo l’artista ha voluto fare una puntualizzazione: “Chiariamo una cosa: non è che dopo i 50 sono improvvisamente diventato rapper però sono uno che ha subìto tanti pregiudizi nella vita” ha detto. Ed è questo il motivo per il quale Gigi ha voluto conoscere meglio e da vicino questa sfera musicale.

E parlando di musica non può non mancare la domanda su Sanremo. La sua risposta non è stata chiarissima ma potrebbe aprire una finestra. “Partecipare al Festival è un onore, sempre – ha detto l’ex di Anna Tatangelo – È la più grande vetrina per la nostra canzone”. Così ha spiegato a Leggo: certo non è né un sì e né un no ma di certo non ha negato la possibilità di essere in gare nel 2022.

Ecco che nella prossima stagione televisiva i suoi fan dovrebbero vederlo a “The Voice” come coach e forse anche all’Ariston. Ancora è troppo presto, staremo a vedere.