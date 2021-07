Giorgia Rossi, per lei cambia tutto: Diletta Leotta trema – FOTO

Giorgia Rossi lascia tutti di stucco. Il suo annuncio spiazza e tira in ballo anche la sua “rivale” Diletta Leotta. Ecco cosa succede

L’estate è il tempo di cambiamenti in tv e non solo. Si cambiano palinsesti, programmi, si alternano conduttori e si ritrovano anche delle conferme. Giorgia Rossi e Diletta Leotta sono da diverso tempo ormai, i due volti dello sport per eccellenza.

Due bellissime che fanno battere il cuore ai loro fan, seguitissime sui social ma anche donne preparate e professionali. Da tempo si scontrano su due dei canali più seguiti per il calcio, Sport Mediaset per la prima, Dazn la seconda.

Ma qualcosa sta cambiando, anzi è già cambiata e la compagna di Can Yaman inizia a tremare. Per lei le novità potrebbero essere un problema. Vediamo cosa è successo.

Giorgia Rossi spiazza tutti, l’annuncio inaspettato

Giorgia Rossi lascia Mediaset, per andare, si vocifera, a Dazn. La giornalista ha annunciato ieri il suo addio ufficiale all’azienda nella quale è nata e si è formata. Un lungo post su Instagram per salutare e ringraziare, soprattutto, tutti coloro che hanno creduto in lei e le hanno dato la possibilità di vivere tante e importanti esperienze personali e professionali.

“Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset” ha annunciato la giornalista che nell’azienda della famiglia Berlusconi è arrivata quando non aveva nemmeno 30 anni per poi diventare uno dei volti di punta dello sport.

“Ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset invece la scintilla è scattata subito. E mi fa sorridere oggi pensare a quella ragazzina non tanto sicura di sé che è riuscita a coronare i suoi sogni”.

Per lei l’onore di raccontare un Mondiale, la Champions League e tante storie di sport. E per tutto questo, dice la Rossi, “sarò sempre grata e onorata”. Infine il saluto: “Ciao Mediaset, è stato bellissimo ❤️”.

Lei non lo dice ma sul web si rincorrono le voci di un suo passaggio a Dazn. La piattaforma streaming è sempre più in pole position e così ha necessità di rinforzare il suo organico.

Dalla prossima stagione dunque Diletta Leotta si troverà fianco a fianco con Giorgia Rossi. Due bellezze fino a pochi giorni fa “rivali” sul piccolo schermo. Dazn punta in alto, sulla professionalità e la bellezza.