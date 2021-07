Giulia Provvedi, il posteriore più bello della Sardegna, sublime – FOTO

Giulia Provvedi de Le Donatella ha appena pubblicato su Instagram una foto bollente che accende definitivamente l’estate sarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Altra scorpacciata d’applausi a cielo e mare aperto per Le Donatella, protagoniste assolute di una vacanza indimenticabile.

Tra le due sorelle, Giulia o Silvia Provvedi, scegliere non è mai impresa facile. Agli occhi di tutti sembrano davvero due gocce d’acqua nei modi: nei lineamenti e movimenti assurdi e sensuali, ogni volta.

Dopo aver accantonato gli impegni di lavoro, la coppia d’arte della musica, ex talento di X Factor si è concesso un periodo di relax assoluto tra le meraviglie più belle di Madre Natura.

Giulia e Silvia hanno scelto come meta dell’estate 2021, la Sardegna, un posto straordinario, da sempre un pallino per entrambe. Tra scatti e momenti d’aperol e spritz, le sorelle più frizzanti e adrenaliniche del web hanno regalato momenti indimenticabili a tutti i loro “amori” tra utenti social, in particolare su Instagram

LEGGI ANCHE —–> Una deA, Sara Croce, il costume c’è, ma sparisce nei punti giusti. Follia pura FOTO

Giulia Provvedi scalda il cuore dei fan con uno scatto a pelo d’acqua super sensuale

PER VEDERE LA FOTO DI GIULIA PROVVEDI DE LE DONATELLA, VAI SU SUCCESSIVO